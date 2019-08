Am Sonntag flüchtete in Ulm ein Unbekannter, nachdem er zwei Autos aufeinander geschoben hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr am Sonntag habe laut Mitteilung der Polizei ein Auto in der Basteistraße plötzlich gebremst. Ein nachfolgender Ford und ein BMW erkannten dies rechtzeitig und hielten an - nicht jedoch ein dritter Autofahrer. Der fuhr auf den BMW auf und schob diesen auf den Ford. Danach fuhr er in Richtung Talfinger Straße davon.

Die Polizei suchte nach dem Fluchtfahrzeug, konnte es aber nicht mehr ausfindig machen. Die Ermittler schätzen den Schaden am BMW auf 12.000 Euro und am Ford auf 3.000 Euro. Auch das Fluchtfahrzeug soll im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Auto und dem verantwortlichen Fahrer. Bei dem Auto könnte es sich um einen silbernen VW Golf handeln. Hinweise bitte an die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880).

