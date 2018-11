Illerkirchberg Fahranfänger zerlegt zwei Autos

Illerkirchberg / SWP

Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger laut Polizei auf der L1261 von Beutelreusch in Richtung Illerkirchberg. An der Einmündung in die L260 wollte er mit seinem Peugeot nach rechts in Richtung Illerrieden abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden BMW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach links in eine Leitplanke geschleudert.

Im Auto des Verursachers wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am BMW in Höhe von 15.000 Euro.

Der 18-Jährige hatte noch nicht einmal zwei Wochen einen Führerschein.

