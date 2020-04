Die jungen Männer, die am 24. Mai vergangenen Jahres bei Dellmensingen aus einem Fahrzeug heraus eine brennende Gartenfackel auf den Wohnwagen einer französischen Familie geworfen und damit versucht haben sollen, zwei Menschen zu töten, gehören der Fußballfan-Szene an. Das schreibt das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg in seinem Sicherheitsbericht 2019, der vor kurzem veröffentlicht wurde.

Fackelwurf war fremdenfeindlich - „Zigeuner, ihr seid nicht willkommen“

Die Männer sollen aus fremdenfeindlichen und antiziganistischen Motiven – die Familie gehört den Roma an – gehandelt haben. Wie aus dem Sicherheitsbericht zudem hervorgeht, soll aus dem Fahrzeug heraus „Zigeuner, ihr seid nicht willkommen“ gerufen worden sein. Außerdem soll ein Holzschild gegenüber dem Wiesengrundstück mit den 18 Wohnwagen angebracht worden sein, auf dem zu lesen war: „Not welcome“ (zu deutsch: Nicht willkommen).

Versuchter Mord - Anklage gegen fünf junge Männer

Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart, zuständig für politisch motivierte Straftaten, Anklage gegen fünf Männer im Alter von 20, 19 und 18 Jahren wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes in zwei Fällen und versuchter schwerer Brandstiftung erhoben. Das Verfahren vor dem Landgericht Ulm soll am 11. Mai 2020 beginnen.

Die Angeklagten sitzen in U-Haft

Die Polizei ermittelte nach der Tat acht Verdächtige im Alter von 16 bis 20 Jahren. Gegen fünf der acht jungen Männer erhärtete sich der Verdacht, basierend auf einer DNA-Spur und weiteren Beweismitteln. Vier der Angeklagten befinden sich seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft, einer wurde gegen Auflagen aus der U-Haft entlassen. Die Gartenfackel soll damals etwa zwei Meter vom Wohnwagen entfernt auf einer Wiese gelandet sein und dort weitergebrannt haben. Ein Mitglied der Familie soll die Fackel weggezogen haben, woraufhin sie nach mehreren Minuten von alleine erlosch.