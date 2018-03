Neu-Ulm / SWP

Die Polizei Neu-Ulm hat am Mittwoch einen Exhibitionisten festgenommen, der onanierend auf einer Parkbank am Donauufer saß.

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr beobachteten Passanten ein Exhibitionisten in, der auf einer Parkbank in Neu-Ulm im Bereich des Donauufers auf Höhe des Landratsamtes saß und onanierte. Nach Angaben der Polizei konnte eine Streife den 38-Jährigen wenige Minuten später festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.