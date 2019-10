Am Mittwochnachmittag hat sich ein Exhibitionist in Biberach vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei berichtet, war die 37-Jährige gegen 15.45 Uhr auf dem Weg zu ihrem Auto, das in einem Parkhaus in der Leipzigstraße stand.

Vor dem Parkhaus fiel ihr ein Mann auf. Dieser sei vor einem Gebüsch gestanden und habe sich verdächtig verhalten. Als sie dann mit ihrem Auto die Ausfahrt passierte, bemerkte sie den Mann erneut. Dieser habe sich zunächst einen braunen Filzhut vor die Hüfte gehalten. Dann entblößte er sein Geschlechtsteil. Die Frau fuhr davon und verständigte die Polizei.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Zeugin hat der Polizei folgende Personenbeschreibung gegeben:

Er ist etwa 50 Jahre alt

Größe: Zwischen 180 und 190 Zentimeter

Schlanke Statur

Vollbart und kurze, dunkle Haare

Schwarze Stoffhose und ein braunes Sakko. Beide Kleidungsstücke seien ihm zu groß gewesen.

Außerdem trug der Mann einen runden, braunen Filzhut bei sich.

Die Polizei Biberach bittet um Mithilfe und nimmt Zeugenaussagen unter der Nummer 07351 4470 entgegen.

Das könnte dich auch interessieren: