Feuerwehr Essen im Ofen vergessen

Schmiechen / jos

Weil ein 20-Jähriger im Backofen sein Essen vergessen hatte, ist es am Dienstagabend in Schelklingen-Schmiechen zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zum Kreuzberg“ gegen 23.30 Uhr den Rauchmelder. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Wegen des starken Rauches mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Alle blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte das brennende Essen. Nachdem sie das Gebäude gelüftet hatte, konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehren Schelklingen und Schmiechen waren mit 28 Leuten im Einsatz.