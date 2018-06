Ulm / swp

Ein Einbrecher hat am frühen Freitagmorgen in einer Ulmer Firma Alarm ausgelöst. Wie die Polizei später feststellte, versuchte der Unbekannte nach Mitternacht, in ein Gebäude am Hochsträß einzusteigen. Er hebelte an mehreren Türen und Fenstern. Schließlich gab ein Fenster nach. Der Unbekannte stieg ein und brach auch im Inneren Türen auf. Dabei löste der Einbrecher einen Alarm aus. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Ob er bis dahin etwas erbeutet hat, muss jetzt noch festgestellt werden.