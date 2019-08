Am Dienstagnacht schlug ein unbekannter Mann an dem Tankstellengebäude in der Karlstraße eine Glastür ein und stahl mehrere Schachteln Zigaretten.

So gelangte er ins Innere, wo er Zigaretten fand. Mit mehreren Schachteln sei er in Richtung Bahnhof geflüchtet. Hierbei sei der mutmaßliche Einbrecher von mehreren Zeugen beobachtet worden. Die Polizei suchte sofort nach dem Flüchtigen, konnte ihn aber nicht antreffen. Sie hat die Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei aus Blaubeuren unter der Telefon-Nr. 07391/5880 entgegen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

