Ulm Einbrecherin gefasst

Ulm / swp

Gegen 15.30 Uhr sah eine Bewohnerin im Obertalfinger Weg die eingeschlagene Scheibe an ihrem Haus. Die 79-Jährige hatte den Verdacht, dass ein Unbekannter in ihr Haus eingebrochen hatte. Weil sie nich ausschloss, dass der Einbrecher noch im Gebäude ist, rief sie die Polizei. Die kam mit starken Kräften. Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Die Beamten gingen ins Haus. Die Täterin stellte sich. Die 26-Jährige kam mit auf die Dienststelle. Später kam sie wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler prüfen nun, ob die Frau für weitere Straftaten in Frage kommt.