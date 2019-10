In Ochsenhausen haben Einbrecher am Mittwoch zwei Häuser aufgesucht. Nach Erkenntnissen der Polizei müssen sie am späten Nachmittag zunächst auf einen Balkon des Hauses an der Schulstraße geklettert sein. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ins Innere.

Dort fanden sie Geld und Schmuck, womit die Unbekannten flüchteten. An der Gartenstraße wollten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses aufhebeln. Doch die Tür hielt stand. So blieben die Täter ohne Beute.

Einbrecher wollen Terrassentür in Ebersbach aufhebeln

An der Hardtstraße in Ebersbach versuchte sich ein Einbrecher ebenfalls ein Terrassentür. Das muss auch am späten Mittwochnachmittag gewesen sein. Die Tür war gut gesichert, der Einbruch misslang.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei und hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880.

