Polizei sucht Täter Einbrecher in der Region unterwegs

Ulm / swp

Die Polizei warnt: Einbrecher haben ihr Unwesen in der Region getrieben und Schaden verursacht.

An der Hauptstraße in Blaubeuren schlugen Unbekannte am Montag ein Fenster an einem Haus ein. Durch dieses stiegen sie gegen 1.40 Uhr in ein Geschäft ein. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Sie fanden Geld und Tabak. Damit flüchteten die Unbekannten wieder.

Ein Unbekannter brach bereits in der vergangenen Woche in ein Haus in Dornstadt-Temmenhausen ein. Im Häringsgäßle gelangte er durch ein aufgebrochenes Fenster ins Innere. Dort durchsuchte er sämtliche Räume. Ob der Einbrecher Beute machte ist noch unklar.

Ebenfalls in der vergangenen Woche scheiterte ein Unbekannter in Westerheim. An einem Gebäude an der Friedenstraße hielten die Terrassentüren stand - die Ermittler entdeckten jedoch deutliche Hebelspuren. Die Einbrecher blieben glücklicherweise draußen.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen. Sie sicherte die Spuren, um den Einbrechern auf die Schliche zu kommen. Dazu hoffen die Ermittler auf Zeugen und fragen: Sie sucht jetzt Zeugen, die Hinweise über verdächtige Personen oder Wahrnehmungen geben können. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nummer 0731/1880.

