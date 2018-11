Ulm Drei Einbrüche ins Landratsamt in einem Jahr

Ulm / mäh

Die Beute der Einbrecher war gering, der Schaden, vor allem an den Türen des Landratsamtes Alb-Donau, sei allerdings beträchtlich. Das sagte Landrat Heiner Scheffold am Montag im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Am Wochenende, in der Zeit von Samstagabend und Sonntagmittag sei – bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres – in die Behörde eingebrochen worden. Der oder die Täter hätten ein Fenster aufgebrochen und anschließend mit einem Brecheisen oder ähnlichem zahlreiche Türen in die Büros aufgestemmt, darunter auch das des Landrats: „Kassen oder mal eine kleine Handgeldkasse wurden gestohlen.“ Wie viel Geld insgesamt weg ist, stehe noch nicht fest, es seien aber keine größeren Beträge im Haus. Zumal die Geldautomaten, in denen Kunden der Zulassungsstelle ihre Gebühren zahlen, jeden Abend leer geräumt werden, wie der Landrat weiter sagte. Er sei nun wirklich kein Freund davon, überall Videokameras zu installieren. Angesichts des dritten Einbruchs komme er aber langsam ins Sinnieren, ob Kameras nicht doch abschreckten.

