Ulm Diebstahl im Zug - Polizei sucht Zeugen

Ulm / SWP

Ein Unbekannter hat am Samstag beim Halt eines Regionalexpress im Ulmer Hauptbahnhof die Jacke eines Reisenden mitgenommen. Laut Polizei stieg der 68-jährige Bestohlene gegen 16:15 Uhr in den Zug Richtung Heidenheim, legte seine blaue Sportjacke auf einem Sitz ab und ging zur Toilette. Als er an seinen Platz zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl.

Laut Aussage zweier Reisender soll ein junger Mann mit braunen Haaren und braun-gelbem T-Shirt die Jacke an sich genommen haben. Die Polizei Ulm bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0731 140 870 zu melden.