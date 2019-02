Neu-Ulm Diebe stehlen Tresor aus Gaststätte

Neu-Ulm / swp

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind mehrere Diebe in eine Gasstätte in Neu-Ulm eingebrochen und haben einen Geldtresor gestohlen.

Sonntagnacht sind mehrere unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Steubenstraße gelangt und haben dort zwei Bürotüren aufgehebelt. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Aus einem Büro nahmen die Einbrecher einen etwa 100 Kilogramm schweren Standtresor mit. Den Tresor mit den Einnahmen von mehreren Tausend Euro luden die Täter vermutlich in ein Fahrzeug und flüchteten. Es entstand durch die Tat ein Sachschaden von insgesamt 2 000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: