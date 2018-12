Diebe brechen in Vereinsheim ein

Ulm / swp

In der Nacht auf Montag sind Diebe in ein Vereinsheim in Ulm eingebrochen.

Zwischen 23 und 11.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Lagerraum an der Straße Beim Alten Fritz. Dabei zerstörten sie ein Türschloss und gelangten ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem wurden sie fündig. Zwölf Kisten Leergut nahmen sie mit. Sie flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

