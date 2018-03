Ulm Dieb auf frischer Tat ertappt

Ulm / SWP

Auf frische Tat ertappt hat eine Anwohnerin einen Dieb in der Walfischgasse am Dienstagnachmittag. Gestohlen hat er nichts.

Am Dienstag schlich sich ein Unbekannter gegen 16 Uhr in Haus an der Walfischgasse. Nach Angaben der Polizei brach der Täter mithilfe eines Schraubenziehers einen der Räume auf. Durch den Lärm wurde eine Bewohnerin des Hauses aufmerksam und traf auf einen etwa 25-jährigen Mann. Dieser versuchte mit verschiedenen Ausreden, sein Verhalten zu erklären, doch die Bewohnerin glaubte ihm nicht. Als sie einen Dritten um Hilfe bat, ergriff der junge Mann die Flucht. Gestohlen hatte er offenbar nichts, stattdessen ließ er einen Schlüssel zurück den die Polizei Ulm sicherstellte. Die Ermittler fahnden nun nach dem etwa 25-Jährigen. Er sei etwa 1,65 Meter groß und stamme mutmaßlich aus dem arabischen Raum.