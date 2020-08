Das gerissene Seil der handbetriebenen Schranke sorgte am Dienstag für ohrenbetäubenden Lärm am Gerlenhofener Bahnhof. Denn etwa von Mittag an bis in die Abendstunden rollte die Züge im Schneckentempo laut hupend in den Straßenraum, um nach dem Passieren der Hausenerstraße wieder Fahrt in Richtung Ulm oder Senden aufzunehmen.

Keine Sicherung des Bahnübergangs Gerlenhofen

Eine Sicherung durch Streckenposten oder den Bahnwärter gab es offenbar nicht. Ebenso keine Warnleuchten, die auf die Gefahrenstelle aufmerksam gemacht hätten.

Obschon in der Fahrschule gelernt wird, dass das Andreaskreuz dem Zugverkehr absolutes Vorrecht einräumt, fuhren etliche Autofahrer mit flottem Tempo über den Bahnübergang, auch wenn ein Zug bereits zu sehen war. Anwohner erkundigten sich über die Ursache des Lärms, etliche davon in sehr verärgertem Ton. Doch Informationen, wann der Schaden behoben wird, blieben aus.