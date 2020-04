Die Polizei in Ulm ist am Mittwoch weiter gegen Verstöße gegen die Corona-Verordnung vorgegangen. In Ulm mussten Beamte mehrmals den Betreiber eines Eiscafés ermahnen. Er verkaufte Eis über die Straße, obwohl er das nicht darf.

In Geislingen hatte sich am Mittwoch ein recht ähnlicher Fall ereignet. Dort musste die Polizei gegen eine Café-Betreiberin vorgehen. In beiden Fällen drohen den Betreibern nun Anzeigen und Bußgelder.

Corona-Verordnung: Polizei kontrolliert 450 Menschen in der Region

Von den 450 Personen, die die Polizei im Laufe des Mittwochs in der Region kontrollierte, hielten sich die meisten an die Bestimmungen. 40 aber musste die Polizei anzeigen, weil sie den Mindestabstand nicht einhielten. Das teilte die Polizei Ulm in einer Meldung mit. Dabei sei es recht einfach, auf die notwendige Distanz, etwas mehr als zwei Armlängen, zu gehen, sagt die Polizei. Und sie kündigt schon jetzt verstärkte Kontrollen über die kommenden Tage an. Das Polizeipräsidium Ulm erhält dazu auch Verstärkung vom Polizeipräsidium Einsatz. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, Polizeireiter und der Polizeihubschrauber werden im Einsatz sein, zusätzlich zu den Beschäftigten des Polizeipräsidiums Ulm.

Eis in Ulm und Neu-Ulm: So sind die Verkaufsregeln in Bayern und BW

Und immerhin: Da man gerade in Ulm, also in Baden-Württemberg, kein Eis auf der Straße verkaufen und kaufen darf, im bayrischen Neu-Ulm aber schon, ist der Weg zum leckeren kühlen Genuss nicht ganz so weit.