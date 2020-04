Fast 95 Prozent der Kontrollierten hielten sich an die Regeln der Corona-Verordnungen. Seit Ende März hat die Polizei in der Region rund 13.700 Personen genauer kontrolliert und dabei knapp 900 Verstöße festgestellt. "Diese Quote bestätigt, dass sich die allermeisten Menschen in der Region verantwortungsbewusst verhalten", so das Fazit der Polizei. Dennoch sei es notwendig, auch weiterhin präsent zu sein und nicht nachzulassen. Die Polizei werde deshalb auch an diesem Wochenende verstärkt unterwegs sein.

Sie erhält dabei wiederum Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz. Gerade angesichts des zu erwartenden guten Wetters sei es der Polizei ebenso wichtig, sich nicht nur in den Städten sondern auch außerhalb zu zeigen: an Naherholungsgebieten und touristischen Zielen ebenso wie auf den kleineren Gemeinden auf dem Land. "Die Menschen sollen wissen, dass auch in schwereren Zeiten die Polizei ein präsenter Ansprechpartner ist und gleichzeitig über die Einhaltung der Vorschriften wacht", macht die Polizei ihre Ziele deutlich.