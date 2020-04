Am Samstag wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Gruppe von etwa acht Personen beim Feiern in einem Innenhof eines Hotels in der Memminger Straße mitgeteilt. Das berichtet das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest in einer Mitteilung am Sonntag.

Polizei in Neu-Ulm - Gruppe ergreift Flucht, lässt aber Ausweise liegen

Mit Eintreffen der Streife ergriff die Gruppe sofort die Flucht. Da am Ort des Geschehens jedoch mehrere Personen ihre Handtasche bzw. Ausweisdokumente zurückgelassen hatten, war ein Teil der Gruppe leicht ermittelbar. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz wurde eingeleitet.