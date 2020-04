Am Freitag und Samstag kontrollierten Polizisten mehrere hundert Menschen und Fahrzeuge im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm (PP). Das berichtet das PP in einer Mitteilung vom Sonntag. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle hätten sich die Menschen an die Corona-Regeln gehalten, betont die Polizei, in einigen Fällen musste sie in Städten wie Ulm, Biberach, Heidenheim oder im Kreis Göppingen aber eben doch eingreifen. Hauptsächlich hielten sich die Menschen dabei dem Bericht zufolge nicht an die Abstandsregeln oder zu Viele standen beisammen.

Abstand in Ulm nicht eingehalten - Anzeige droht

Eine vierköpfige Personengruppe lief ohne den erforderlichen Mindestabstand am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Ulmer Neue Straße. Als sie den Streifenwagen erblickten, erweiterten sie den Abstand auf die vorgeschriebene Mindestentfernung. Kaum war der Streifenwagen außer Sicht rückten sie wieder eng zusammen. Nachdem Polizisten das beobachteten müssen die vier nun mit einer Anzeige rechnen.

Gruppe am Biberacher Bahnhof zum wiederholten Mal erwischt - Hohes Bußgeld

Drei junge Männer standen am Freitag auf der Rückseite einer Halle im Flurweg in Burgrieden. Eine Polizeistreife sah die drei Männer, wie sie Alkohol konsumierten. Bei der Kontrolle rannte ein 21-Jähriger weg. Die drei jungen Männer waren der Polizei bereits bekannt, da sie in der Vergangenheit schon eine Anzeige wegen Verstoß gegen den Infektionsschutz an gleicher Stelle erhielten. Sie dürften nun mit einem höheren Bußgeld zu rechnen haben.

Geburtstagsparty von jungen Mädchen aufgelöst in Heidenheim

Am Samstag saßen mehrere Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren auf einer Parkbank unterhalb vom Schloss Hellenstein. Die Mädchen feierten wohl einen Geburtstag. Als sie gegen 18 Uhr die Polizisten erblickten, flüchtete ein Teil der Mädchen dem Bericht der Polizei zufolge. Bei der „kleinen Feier“ tranken die jungen Damen wohl auch hochprozentigen Alkohol. Mittlerweile konnten alle Teilnehmerinnen der Party ermittelt werden. Die an der Örtlichkeit festgehaltenen Mädchen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Kontrolle in Eislingen: Gruppe aus dem Kreis Göppingen macht sich über Corona-Regeln lustig und wird aggressiv

Gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizisten am Samstag vier Personen auf einem Parkplatz in der Eislinger Steinbeißstraße. Die wohnten nicht in einem Haushalt. Gegenüber den Polizisten verhielten sich die Personen sehr aggressiv und uneinsichtig. Über die geltenden Schutzmaßnahmen machten sie sich in Teilen lächerlich. Sie mussten sich trennen und erhalten nun Anzeigen.