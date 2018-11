Ulm / swp

Am Montagnachmittag wurde an einer Schule in der Wagnerstraße Brandalarm ausgelöst. Laut Polizei kam es nach ersten Erkenntnissen bei einem Versuch im Chemielabor zu einer Rauchentwicklung. Schüler und Lehrer verließen sofort das Gebäude. Dank des Verhaltens, das in Schulen regelmäßig geübt wird, wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr gab bald Entwarnung. Nach kurzer Unterbrechung ging der Unterricht weiter.