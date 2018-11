in der Volksbank in Ulm

Ulm / swp

Die Feuerwehr ist am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr zu einem Einsatz in der Ulmer Innenstadt ausgerückt. Ein Brandmeldealarm in einem Gebäude der Ulmer Volksbank war der Grund.

Personen, die sich zum Zeitpunkt des Alarms im Gebäude aufhielten, hatten sich ins Freie begeben und vor der gegenüber liegenden St. Georg Kirche in Sicherheit gebracht.

Wie die Feuerwehrzentrale mitteilte, habe es sich lediglich um einen Brandmeldealarm gehandelt - es kam niemand zu Schaden.

