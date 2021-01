Brand in: Am Samstagnachmittag bemerkte ein Nachbar gegen 16.45 Uhr, dass Rauch aus einer gegenüberliegenden Wohnung quoll - er alarmierte per Notruf die Feuerwehr. Wie die Polizei berichtet, rückte die Freiwillige Feuerwehr Weißenhorn mit etwaan. In der Küche der Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnbereiche.