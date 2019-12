Am Heiligabend brannte es in einem Einfamilienhaus in Weißenhorn. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, waren ein Ehepaar und ihre Pflegekraft sowie vier weitere Familienmitglieder zuhause, als das Feuer in einem Zimmer ausbrach. Vermutlich fing der Weihnachtsbaum Feuer, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Sieben Personen erlitten durch den Brand eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen zusätzliche Brandverletzungen. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser zur ärztlichen Versorgung gebracht. Lebensgefahr bestehe zum Glück für keinen, teilte die Polizei mit.

Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

Die sofort verständigten umliegenden Feuerwehren waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.