Am frühen Samstagmorgen ist in Warthausen-Röhrwangen eine Scheune mit mehreren landwirtschaftlichen Geräten vollständig niedergebrannt. Die Scheune befindet sich an der B 465 zwischen Warthausen und Schemmerhofen.

Wie die Polizei berichtet, meldete gegen 05:15 Uhr ein Zeuge der Polizei den Brand. Mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Biberach sowie ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Warthausen und Biberach fuhren hin. Trotz schneller Löschmaßnahmen war die Holzscheune nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Strohlager verhindern, allerdings bildeten sich Glutnester.

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.