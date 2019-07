Themen in diesem Artikel Schwörmontag

Nach dem Brand in Wiblingen in der Nacht auf Schwörmontag, ist von weiteren Vorfällen die Rede. Die Polizei Ulm geht Hinweisen auf Brandstiftung nach.

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Ulm-Wiblingen am Montag, ist jetzt die Rede von zwei weiteren Vorfällen ganz in der Nähe.

Feuer in der Halle beim TV Wiblingen

Christian Raiber berichtet auf Facebook von einem Versuch, die Lagerhalle an der Tennisanlage des TV Wiblingen 1905 abzubrennen - und vermutet, dass dieser Vorfall mit dem Feuer nur wenige hundert Meter entfernt zusammenhängt.

Zeugen gesucht: Weiterer Brand zwischen Wiblingen und Unterkirchberg

Auch Beni Wegerer berichtet auf Facebook von der abgebrannten Halle in Ulm-Wiblingen in der Nacht auf Schwörmontag. Er richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die User – sein Beitrag wurde bereits mehr als 170 Mal geteilt (Stand 24. Juli, 11.30 Uhr). Wegerer berichtet von einem weiteren Vorfall zwischen dem 21. und 23. Juli bei einem Landwirt zwischen Wiblingen und Unterkirchberg.

Polizei Ulm ist weiterer Feuer-Vorfall bekannt

Der Polizei Ulm ist bisher ein zweiter Vorfall bekannt – „ein Versuch“. Von weiteren Vorfällen wisse man nichts, werde den Meldungen dazu aber nachgehen.

Anzeichen für Brandstiftung in einem Fall

In einem der bekannten Fälle geht die Polizei Hinweisen auf Brandstiftung nach. Mehr wollte die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen jedoch nicht bekannt geben.

Feuer in Ulm-Wiblingen: Brandstiftung durch Feuerteufel?

Sind die beiden Meldungen über weitere Feuer in der Nähe des Brandes wahr, deutet vieles auf einen Feuerteufel hin. Doch ob es sich bei allen bekannten Vorfällen tatsächlich um Brandstiftung handelt, kann die Polizei Ulm derzeit (Stand 24. Juli, 11.20 Uhr) noch nicht sagen. Aktuell laufen die Ermittlungen und die gesicherten Spuren werden ausgewertet.

Feuerwehr weiß nichts von weiteren Bränden

Bei der Feuerwehr Ulm waren weder der Sachgebietsleiter Peter Langmaier noch sein Stellvertreter, Tim Schell, erreichbar. Schell war Einsatzleiter beim Brand in Wiblingen in der Nacht auf Montag. Zu den beiden auf Facebook gemeldeten Vorfällen konnte bei der Feuerwehr Ulm bisher niemand Auskunft geben. Wir halten dich natürlich weiterhin auf dem Laufenden!

