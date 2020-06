Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen das Feuer im Ulmer Dichterviertel gehen 4.30 Uhr. Sie gaben an, dass ein VW und ein Carport in Flammen stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdiensts rückten aus. Als sie eintrafen, hatte das Feuer bereits auf ein weiteres Auto, einen Renault, übergegriffen.

Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend und konnte so verhindern, dass die Flammen auch auf ein nebenstehendes Mehrfamilienhaus übergriffen. Der Bewohner musste das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache ist momentan noch unklar. Experten der Polizei haben die Spuren gesichert. Die Ulmer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer Hinweise zur Brandentstehung geben kann, soll sich unter folgender Telefonnummer melden: 0731/188-1111

Der Vorfall im Dichterviertel ist der zweite größere Brand in Ulm binnen weniger Tage. In der Nacht zum Montag war ein Fertighaus im Wohncenter an der Donau in Flammen geraten. Am Mittwoch vermeldeten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass in diesem Zusammenhang ein Mann festgenommen worden ist: