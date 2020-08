Am Freitagabend wurde die Polizei und die Feuerwehr alarmiert: Aus einem Hochhaus in Senden drang Rauch. Wie die Polizei in einer Erstmitteilung schrieb, habe es eine „massive Rauchentwicklung“ in dem Gebäude an der Eckstraße geben. Kurz darauf kam die Entwarnung: Es handel sich um einen Kellerbrand, es seien keine Personen in Gefahr. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.