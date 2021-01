In einer Wohnung in der Neu-Ulmer Ringstraße wurde ein Brand gemeldet. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag in einer Erstmeldung mit. Aus der Wohnung dringen Rauch und Flammen, die Umgebung um die Ringstraße wurde weiträumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ob es Verletzt gibt und was die Brandursache ist, ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.