Am späten Sonntagabend ist in die Laupheimer Filiale der Fastfoodkette McDonalds in Brand geraten. Wie die Polizei gegen 21.20 Uhr mitteilte, steht das Schnellrestaurant in der Berblinger Straße in Vollbrand.

Youtube

Vor Ort sind neben den Einsatzkräften der Feuerwehr auch Polizeibeamte aus Ulm. Ob Rettungskräfte vor Ort sind, konnte noch nicht bestätigt werden.

Youtube

Ausmaß und Schaden des Brands der McDonald-Filiale in Laupheim

Wie hoch der Schaden ist, kann man derzeit noch nicht sagen. Zur weiteren Klärung und Absprache werden sich aber noch am Sonntagabend der Besitzer des Laupheimer McDonalds und die Polizei besprechen.

Weitere Infos folgen - wir halten euch auf dem Laufenden!