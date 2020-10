Eine starke Rauchentwicklung im ehemaligen Gasthaus „Lamm“ in der Weite Straße in Laichingen hat am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bei ihrem Eintreffen hatten die Bewohner, die von einem Rauchmelder gewarnt wurden, das Haus bereits verlassen.Keine VerletztenLaut Feuerwehr-Einsa...