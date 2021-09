Zahlreiche Feuerwehr-Fahrzeuge aus mehreren Orten sind am Dienstagabend zu einem Brand nach Wettingen, Ortsteil von Nerenstetten im Alb-Donau-Kreis, ausgerückt. In dem Dorf in der Nähe von Langenau war gegen 18.15 Uhr ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen, wie die Polizei a...