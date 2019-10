Großeinsatz der Feuerwehr mitten in der Innenstadt von Ulm: Mehrere Einsatzfahrzeuge sind am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr in die Walfischgasse in der Innenstadt ausgerückt. Grund ist ein Brand in einem Keller, wie der Einsatzleiter vor Ort erklärt. Mehrere Bewohner seien bereits aus dem Gebäude gerettet. Die Brandbekämpfung laufe, hieß es weiter.

Bei dem Brand in Ulm gab es offenbar keine Verletzten

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand, es ist aber ein Krankenwagen am Brand-Ort. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen und einer Drehleiter angerückt, in den Gassen um die Walfischgasse stehen weitere Einsatzfahrzeuge.

Über die Ursache des Brandes war am Morgen noch nichts zu erfahren.

Das könnte dich auch interessieren