In Neudenau im Kreis Heilbronn hat es am Dienstag einen schweren Brand gegeben. Ein Fachwerkhaus ist in Flammen aufgegangen, dichter Rauch drang in die Gasse. Infolge des Brandes werden drei Personen vermisst, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Mittlerweile – gegen 9.30 Uhr – sei ein erstes Opfer lokalisiert worden, berichtet unser Reporter Hans Georg Frank.

Das Fachwerkhaus im Kreis Heilbronn sei aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Kreisbrandmeister Uwe Vogel sagte: „Es ist völlig ausgeschlossen, dass jemand lebend aus diesem Feuer rauskommt.“ Das vor allem auch deshalb, weil, nachdem das Feuer gelöscht war, Einsturzgefahr bestand. Die Feuerwehr konnte das Gebäude daher wegen Selbstgefährdung zunächst nicht betreten.

Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK und THW waren bei dem schweren Brand in Neudenau im Einsatz.

© Foto: Hans Georg Frank

Feuer auf Nebenhaus übergegriffen

Spezialkräfte der Feuerwehr bereiteten sich auf einen Einsatz vor. Es sei geplant, das Gebäude zunächst rauchfrei zu machen und es im Anschluss mithilfe von Abstützmaßnahmen Stück für Stück zu durchforsten, so der Polizeisprecher. Ob die drei Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt des Brandes im Haus waren, war zunächst unklar. Zwischenzeitlich hatte das Feuer auf ein Nebenhaus in der eng bebauten Altstadt übergegriffen, wurde dort aber schnell gelöscht. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert.

Erste Infos zur Identität der Vermissten nach Brand in Neudenau

Wenige Stunden nach Ausbruch des schweren Brandes in Neudenau wurden zudem erste Erkenntnisse zur Identität der Vermissten bekannt: Es soll sich um ein Ehepaar von 69 und 71 Jahren sowie einen 62 Jahre alten Untermieter handeln. Letzterer soll Informationen unseres Reporters zufolge sich um das Ehepaar gekümmert haben, da der 71-Jährige seit einer Unterschenkelamputation im Rollstuhl sitzt. Der Brand in Neudenau, der gegen 6 Uhr ausgebrochen war, soll von der Tochter des Ehepaares entdeckt und gemeldet worden sein.

Feuerwehr, Polizei und DRK mit Großeinsatz bei Brand in Neudenau

Hunderte Einsatzkräfte waren zum Brand in Neudenau ausgerückt – alleine die Feuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften, zusätzlich Polizei, DRK sowie ein Statiker des Technischen Hilfswerks THW. Durch den Brand seien bereits Decken eingestürzt, die Feuerwehr versuchte am Morgen zudem, den dichten Rauch wegzublasen.