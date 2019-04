Am Sonntag ist in Langenau-Hörvelsingen ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist einem Bericht der Polizei zufolge im Einsatz.

Der Mitteilung der Polizei Ulm zufolge ist das Feuer am Abend gegen 19.55 Uhr ausgebrochen. Weitere Details zu dem Feuer waren zunächst nicht bekannt. Unser Polizeireporter berichtete davon, dass es vermutlich auch Verletzte gebe.

Brand in Langenau-Hörvelsingen Feuer bricht am Sonntag in einem Hörvelsinger Wohnhaus aus Bilderstrecke öffnen

