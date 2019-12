Das Waldmuseum in Egersberg stand am Mittwochabend für mehrere Stunden in Flammen. Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit 120 Einsatzkräften im Großeinsatz. Verletzt wurde durch den Brand nach bisherigem Stand niemand.

Mehrere Hunderttausende Euro Schaden durch Brand

Ersten Erkenntnissen zufolge betrage der Schaden mehr als 500 000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Dachgeschoss des laut Polizei denkmalgeschützten Gebäudes brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand.

Ursache für das Feuer noch unklar

Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Ersten Informationen zufolge ist das Feuer auf der Dachseite des Museums ausgebrochen. Dort befindet sich die Photovoltaikanlage. Nähere Informationen gab es derzeit noch nicht.

Museum fast komplett abgebrannt

Das gesamte Gebäude war durch den Brand gefährdet, weil es in Holzbauweise erstellt ist. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen am Mittwochabend den Angaben zufolge nach knapp zwei Stunden weitgehend abgelöscht. Gegen 22.15 Uhr bekämpften die Einsatzkräfte letzte Glutnester.

