Kein ungefährlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Biberach: Die Einsatzkräfte wurden am späten Mittwochabend kurz nach 23 Uhr alarmiert, weil ein Zeuge einen Brand in einer Schrebergartenanlage am Weißen Bild gemeldet hatte. Nach Angaben der Feuerwehr waren bereits auf der Anfahrt die Flammen und die starke Rauchentwicklung zu sehen: Zwei Gartenhütten standen in Vollbrand und das Feuer drohte auf eine weitere Hütte überzugreifen.

Ursache des Brandes in Biberach noch unklar

Die Löscharbeiten wurden dadurch erschwert, dass in den Hütten Gasflaschen gelagert waren. Doch die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich löschen, eine Explosion offenbar verhindert werden.

Verletzte gab es durch das Feuer, welches Zeugen auf Facebook zufolge bis zum Mittelberg in Biberach zu sehen war, nicht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht klar. Auch die Ursache des Brandes, etwa ob es sich um Brandstiftung handelte, war unklar. Die Polizei ermittelt.