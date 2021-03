Am Donnerstagnachmittag ist in Günzburg ein Haus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte um 15:53 Uhr informiert. Vor Ort in der Pointgasse stellten sie fest, dass es im Erdgeschoss des Hauses brannte. Im Gebäude habe sich eine Person befunden, die dann gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Angaben zu möglichen Verletzungen konnte die Polizei nicht machen. Die Augsburger Allgemeine berichtet aber, dass die betroffene Person schwere Brandverletzungen erlitten hat und in Lebensgefahr schwebt. Ein Nachbar, der die Frau aus dem brennenden Haus retten wollte, zog sich eine Rauchvergiftung zu. Er wurde ebenfalls ärztlich versorgt.

Gegen 16:30 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, ebenso die Ursache des Feuers. Während des Einsatzes musste die nahegelegene Weißenhorner Straße zum Teil gesperrt werden.