In einem Altenpflegeheim in Mittelbiberach bei Biberach brannte am Mittwoch eine Mikrowelle. Wie die Polizei berichtet, geriet sie gegen 18.15 Uhr in Brand. In dem Gerät sollte ein Kirschkernkissen erwärmt werden. Das Kissen fing durch die Hitze in der Mikrowelle Feuer.

Pflegekräfte löschen Brand in Altenheim in Mittelbiberach

Pflegekräfte griffen der Polizei zufolge sofort zu einem Feuerlöscher und lüfteten die Räume. Sie hatten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Vier Pflegekräfte wurden bei dem Brand verletzt. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Der Rettungsdienst brachte sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die Bewohner des Pflegeheimes blieben unverletzt.

Die Polizei in Biberach (Telefonnummer 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an dem Gebäude ist ersten Erkenntnissen zufolge gering. Die Kosten für die Sanierung nach dem Brand werden jedoch auf rund 10.000 Euro geschätzt.