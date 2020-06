Das nennt man Pech im: Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr hat ein Mann seinzu Wasser lassen wollen. Dabei geschah ihm ein teuresauf der so genannten Slipanlage im BMK-Yachthafen Langenargen : Der Besitzer des Motorbootes wollte mit dem Auto sein Gefährt auf dem Trailer-Anhänger über die Rampe insfahren. Kurz zuvor hielt er aber noch einmal an, um etwas zu überprüfen, wie dieberichtet.