Gegen 19.15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Im Bereich des Metzgerturms hielt sich wohl eine größere Personengruppe auf. Der Zeuge beobachtete, dass Personen innerhalb der Gruppe mit einer Pistole hantierten.

Eine größere Personengruppe erregte die Aufmerksamkeit von Passanten

Mehrere Polizeistreifen rückten an und kontrollierten die Personen, die sich auf mehrere Gruppen verteilt hatten. Während der Kontrollmaßnahmen zog ein 17-Jähriger plötzlich die angebliche Waffe hervor. Polizisten forderten ihn auf die Waffe abzulegen, was der 17-Jährige auch tat. Die Beamten nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam.

Spielzeugpistole und Küchenmesser sichergestellt

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der junge Mann wieder seines Weges ziehen. Bei einer weiteren Person fanden die Polizisten noch ein längeres Küchenmesser. Das stellte die Polizei vorläufig sicher.