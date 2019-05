In der Nacht zum 1. Mai werden traditionell Streiche gespielt. Manche schlugen hierbei jedoch über die Stränge - die Polizei Ulm zog am Mittwoch Bilanz.

Wie in den vergangenen Jahren lösten die Streiche in der Nacht zum 1. Mai eine Vielzahl von Polizeieinsätzen aus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Ulm. So manche Aktion verursachte Gefahrenstellen: So wurden Schachtdeckel aus der Fahrbahn gehoben und Baustellenabsperrungen abgebaut. In Kuchen (Kreis Göppingen) wurde dabei eine zwei Meter tiefe Baugrube offengelegt.

„Spur der Verwüstung“ in Jebenhausen

In Jebenhausen zog eine Gruppe Jugendlicher durch das Dorf und hinterließ laut Polizei eine „Spur der Verwüstung“: Auf einem Basketballplatz zerschlugen sie Bierflaschen und einen Blumentopf, im Mittelfeldweg warfen sie die Warnbaken einer Baustelle sowie die Dixie-Toilette für die Arbeiter um.

„Hobby-Holzfäller“ fällt Maibaum - der kracht auf Grundstück

Besonders „fleißig“ war ein Mann in der Mainacht in Altheim. Er hackte mit einer Axt den Maibaum der Gemeinde Heiligkreuztal um. Durch seine laut Polizei „amateurhafte Arbeitsweise“ krachte der Baum in ein angrenzendes Grundstück. Dort wurden ein Zierbrunnen und der Gartenzaun beschädigt.

Klebeband über die Straße gespannt

Im Alb-Donau-Kreis hatten Jugendliche eine Ortsstraße mit Klebeband überspannt - in der Dunkelheit für Autofahrer kaum zu sehen. Ein 29-Jähriger fuhr dagegen, das stabile Gewebeband zerriss nicht und schrammte über Windschutzscheibe und Dach. Der Mann hielt an und stellte die flüchtenden Jugendlichen zur Rede. Ob an dem PKW ein Schaden entstanden ist, wird sich laut Polizei erst bei Tageslicht klären.

Mülleimer in Flammen

In Warthausen wurde der Plastikmülleimer der Bushaltestelle Lourdesgrotte in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Brand löschen, zuvor sah er noch mehrere Jugendliche davonlaufen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

15 Meter hoher Maibaum für die Angebetete

Ganz und gar nicht böse gemeint war wohl die Aktion eines 19-Jährigen in Gerstetten. Dort hatten zwei Traktoren die Straße blockiert. Die herbeigerufenen Polizisten stellten fest, dass der Mann mit seinen Freunden einen etwa 15 Meter hohen Maibaum für die Angebetete aufstellen wollte. Nachdem sich die Beamten von der Standfestigkeit der Baum/Straßenlaternen-Konstruktion überzeugt hatten, wurde die Streife fortgesetzt.

