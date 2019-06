Am Samstagabend ist eine Biergartenbesucherin in Holzheim von einem Hund gebissen worden. Die 71-Jährige war gerade von der Toilette auf ihren Platz zurückgekehrt, als unvermittelt ein Hund unter dem Tisch hervorsprang und sie in den Oberschenkel biss. Die Frau stürzte zu Boden, der Hund biss erneut zu. Die Frau erlitt zudem Schürfwunden an Ellenbogen und Knie. Die 45-jährige Hundehalterin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

