Verletzt Betrunkener stürzt von Fahrrad

Dietenheim / swp

Betrunken ist ein Mann am Donnerstag in Dietenheim von seinem Fahrrad gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt. Der 60-Jährige radelte kurz vor 13 Uhr auf dem Gehweg der Königstraße. Dabei hatte er offensichtlich zu viel Alkohol getrunken. Denn er geriet in ein Kiesbett und stürzte mit seinem Fahrrad. Der 60-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den 60-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Dazu musste der Mann eine Blutprobe abgeben.