Das fand die Polizei nicht unbedingt witzig: Ein Betrunkener mit über 2,0 Promille im Blut hat in der Nacht auf Sonntag versucht, mit einem Messer das Kennzeichen an einem Polizeifahrzeug abzumontieren. dumm nur: Ein Polizeibeamter sah zu. Er beendete die Schrauberei und nahm den Mann vorläufig fest.

Die Vorgeschichte: Die Polizeibeamten hatten im Zuge eines anderweitigen Polizeieinsatzes ihre Streifenwägen kurz vor 3 Uhr an einem Lokal in der Kreuzstraße in Lahr bei Freiburg abgestellt. Während sie ermittelten, näherte der 20-Jährige sich von hinten einem der Polizeiautos. Er bückte sich und begann mit seinen „Schraubarbeiten“ am Kennzeichen des Streifenwagens.

Dabei wurde er von dem Beamten gestellt – und überwältigt. Laut Polizei „bewahrten auch üble Beleidigungen gegenüber den Gesetzeshütern den Heranwachsenden nicht vor den weiteren polizeilichen Maßnahmen“. Nachdem der junge Mann dingfest gemacht und in Handschellen gelegt worden sei, habe ihn sein weiterer Weg direkt in eine Ausnüchterungszelle geführt.

Betrunkener wird aggressiv - zwei Verletzte

Auf dem Weg dorthin versuchte sich der 20-Jährige loszureißen und trat nach den Einsatzkräften, sodass er fixiert und gebändigt werden musste. Dabei wurden sowohl der Delinquent als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Seine tätliche Gegenwehr brachte dem jungen Mann außer Strafanzeigen wegen versuchten Diebstahls und Beleidigung zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.