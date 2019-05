Die Flucht eines betrunkenen Autofahrers in Ulm war am Samstagmorgen nach kurzer Fahrt zu Ende. Zuvor hatte er mehrere Verkehrsschilder beschädigt.

Sein Fahrzeug nicht mehr richtig unter Kontrolle hatte ein 30-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr im Blaubeurer Ring in Ulm.

Kurz vor der Ausfahrt in die Blaubeurer Straße überfuhr er zunächst eine Warnbake und anschließend ein Vorfahrtsschild. Während das erste durch die Wucht des Aufpralls zunächst aus dem Betonsockel gerissen wurde und an der Unfallstelle liegen blieb verhakte sich das Vorfahrtsschild am Unterboden des Autos. Davon unbeeindruckt setzte der Mann mit seinem Mercedes Sprinter die Fahrt in Richtung Hindenburgring fort. Durch den Lärm des eingeklemmten und am Boden streifenden Verkehrsschildes wurde eine Zeugin auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Polizei.

Autofahrer war betrunken

Noch während der Mann versuchte, das Schild wieder loszuwerden, war eine Streife des Polizeireviers Ulm-West vor Ort. Der Mann war augenscheinlich betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

