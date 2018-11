Laupheim / swp

Schwer verletzt wurde eine 57-jährige Autofahrerin bei einem Unfall nahe Laupheim.

Die Frau fuhr gegen 6.30 Uhr an der Auffahrt Laupheim Süd auf die B30 dabei kam sie auf die Gegenspur. Laut Polizei war die 57-Jährige betrunken. Mit ihrem Nissan prallte sie in die Seite eines Lastwagens. und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Autofahrerin.

