Eine 72-jährige Frau verursachte am Sonntag in Blaubeuren betrunken einen Unfall. Sie beging Fahrerflucht, konnte jedoch aufgrund eines Zeugen ausfindig gemacht werden.

Gegen 13.30 Uhr streifte die Fahrerin eines Tiguan einen in der Siedlungsstraße geparkten Polo. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Dame weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auf geparkten Polo gefahren – Zeuge notiert sich das Kennzeichen

Ein Zeuge sah den Unfall und notierte einen Teil des Kennzeichens.

So konnte die Polizei die Fahrerin und ihr Auto schnell finden. Im Gespräch mit der Seniorin rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte, dass sie zu viel davon getrunken hatte. Sie kam in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihr Blut ab. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und sieht einer Anzeige entgegen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Bereits am Sonntagmorgen hatte ein Betrunkener in Tübingen einen Unfall verursacht. Eine 18-Jährige Fußgängerin kam dabei ums Leben.

