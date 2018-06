Weißenhorn / swp

Am Dienstagmorgen kam es in einem Betrieb in Weißenhorn zu einem tödlichen Betriebsunfall. Ein Angestellter führ in einer KfZ-Werkstatt einen LKW in eine Halle und überollte, so nach den ersten Ermittlungen der Polizei, einen Mitarbeiter. Notfallseelsorger und Rettungshubschrauber waren vor Ort.